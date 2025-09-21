4 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe 12 maç sonra tökezledi
Kasımpaşa ile oynadığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinden sonra rakibine ilk kez puan kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.
12 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi. Kanarya, bu maça kadar 10'u lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.
EN SON 2020 YILINDA
Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti.
LİGDE SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR
Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk edecek.