4 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe 12 maç sonra tökezledi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı.

12 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi. Kanarya, bu maça kadar 10'u lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.

EN SON 2020 YILINDA

Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti.

LİGDE SIRADAKİ RAKİP ANTALYASPOR

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk edecek.