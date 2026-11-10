4 haftadır kazanamayan Altay, yarın Bigaspor deplasmanında çıkış arıyor

4 haftadır kazanamayan Altay, yarın Bigaspor deplasmanında çıkış arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyet alamayan Altay, yarın Bigaspor'a konuk olacak. Son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altay, 10 puanla 11'inci sırada; evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan 17 puanlı Bigaspor ise 9'uncu sırada yer alıyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak Başkent deplasmanında Etimesgut SK'ya 3-0 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay, yarın Bigaspor'un konuğu olacak. Biga İlyas Bayram Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Cem Arayan düdük çalacak.
Ligde son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay, 10 maçta 10 puan toplayıp 11'inci sırada yer buldu. Çanakkale ekibi ise aynı periyotta 17 puan toplayarak 9'uncu basamakta yer aldı.
Altay, iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bigaspor'a seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Yunus Efe dışında eksik bulunmuyor.