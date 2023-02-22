4 gollü maçta kazanan yok! Galatasaray tat vermedi

Deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig'de hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Basına ve taraftara kapalı oynanan mücadelede Okan Buruk, yeni transfer Sam Adekugbe'ye ilk 11'de yer verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen Galatasaray skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ara verilen Süper Lig'de Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Dört golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Mücadele Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin sahasında basına ve taraftarı kapalı olarak gerçekleşti.

ICARDİ BOŞ GEÇMEDİ

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-Kırmızılı takımın golünü Mauro Icardi kaydetti.

GEÇLERBİRİLİĞİ ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği, Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'in attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

SON SÖZÜ BARIŞ ALPER SÖYLEDİ

Maçın son bölümlerine mağlup giren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz son sözü söyledi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz skoru eşitledi ve maç 2-2 sonuçlandı.