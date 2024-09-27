Üye Girişi
Haberler

4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın ismi verildi

4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın ismi verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Sivas 4 Eylül Stadı'nda yer alan kadın taraftarlar için tahsis edilen tribüne verildi.

İSTANBUL'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Sivas 4 Eylül Stadı'nda yer alan kadın taraftarlar için tahsis edilen tribüne verildi.

Ümraniye'de Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesiyle şehit olan Şeyda Yılmaz'ın ismi Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nda kadın taraftarlar için ayrılan tribüne verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken, "Polis memuru hemşehrimiz Şeyda Yılmaz, canını feda ederek ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadele eden binlerce kahraman polisimizden biriydi. Sivasspor Kulübü olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını veren şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Bu doğrultuda, 4 Eylül Stadı'nda bulunan bayan tribünümüzün ismini, "Şehit Polis Şeyda Yılmaz Tribünü" olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün, şehitlerimize duyduğu minnetin ve onlara olan sonsuz saygımızın bir nişanesi olarak tarihe geçecektir.

Sivas'ımızın ilk kadın şehidinin isminin tribünümüzde yaşatılacak olması, hem kulübümüz, hem taraftarlarımız, hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir onurdur. Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığı, yüreğimizde her zaman var olacak, hatırası bu tribünde binlerce taraftarımızla birlikte yaşatılacaktır. Sivasspor ailesi olarak, başta Şeyda Yılmaz'ın ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın anısını, tribünümüzde gururla ve şükranla yaşatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sivas 4 Eylül Stadı Motosiklet Güvenlik Sivas Eylül Polis Spor

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
Günümüzde yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusu 1998-99 yıllarında yaklaşık ne kadardı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur? Avusturya, Slovenya, İtalya, Lübnan Akdeniz'e kıyısı var mı? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı ne Iron Maiden'dan dinlediğiniz "The Trooper" adlı şarkı,Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı hangi savaş sırasında gerçekleşen bir süvari hücumunu konu Hangi adda bir köpek balığı türü vardır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Borussia Dortmund Bochum maçı CANLI izle! (beIN Sports) Dortmund Bochum maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });