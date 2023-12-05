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3Gen Holding Elazığspor'un yıldızı Beykan Şimşek parmak ısırttı

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3Gen Holding Elazığspor'un oyuncusu Beykan Şimşek, Hacettepe 1945 maçında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Şanssızlığını kıran oyuncu, gol ve asist yaparak takımına galibiyeti getirdi.

3Gen Holding Elazığspor'un yıldızı Beykan Şimşek, Hacettepe 1945 maçındaki başarılı performansıyla parmak ısırttı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında Hacettepe 1945'i 2-0 yenerek yükselişini sürdüren 3Gen Holding Elazığspor'da, şanssızlığını kıran isim Beykan Şimşek oldu. Sezon başı transferiyle ülke gündeminde ses getiren, takımın şampiyonluk hedefinin önemli yapı taşlarından olan Beykan, forma giydiği 9 maçta gol katkısı sağlayamamıştı. Bir sakatlık dönemi de geçiren ve eski performansına yavaş yavaş dönme sinyali veren 29 yaşındaki oyuncu, son oynanan Hacetepe 1945 maçında şık bir kafa golüyle perdeyi açarken, 45. dakikada ise Çağrı'nın attığı golün asistini yaptı. Galibiyetin kilit isimlerinden olan Beykan'ın performansı taraftarların da yüzünü güldürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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