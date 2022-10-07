39 yaşındaki Franck Ribery sezon sonunda kramponlarını asıyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki deneyimli yıldız, formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Salernitana ile sezon sonunda sözleşmesini sonlandırarak emekliye ayrılacak.

Bayern Münih'te efsane olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

ANTRENÖR OLACAK

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen 39 yaşındaki Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. Fransız yıldızın, İtalyan ekibinde antrenör olarak görev alması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina veSalernitana'da top koşturdu.Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.