36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu sponsorluğunda düzenlenen 36'ncı Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor. Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde düzenlenecek ve 11 Ağustos'ta son bulacak şampiyonaya 201 yüzücü katılacak. Şampiyona, Türkiye için önemli bir etkinlik olarak Avrupa Yüzme Federasyonu tarafından da tanınıyor ve takviminde yer alıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu sponsorluğunda düzenlenen 36'ncı Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor. Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde düzenlenecek ve 11 Ağustos'ta son bulacak şampiyonaya 201 yüzücü katılacak.

36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, 10 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Toplam 201 yüzücünün katılacağı yarışmanın startını Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül verecek. Yarışmaya katılan yüzücüler 50 metre serbest, 100 metre serbest, 400 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre karışık olmak üzere 7 ayrı branşta takımlarına şampiyonluk getirmek için kıyasıya yarışacak. Şampiyona 11 Ağustos Cuma günü saat 20.00'deki ödül töreninin ardından sona erecek.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Kınalıada'da çeyrek asrı aşkın süredir başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilen bu şampiyona, Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) tarafından da tanınıyor ve takviminde yer alıyor. Şampiyona katılan sporcu sayısının büyüklüğü, verilen ödüllerin çeşitliliği ve uluslararası bir organizasyon olması açısından Türkiye için önem taşıyor.

Şampiyonaya Türkiye Yüzme Federasyonu teknik ekipman ve hakem desteği sağlıyor. Kınalıada Su Sporları Kulübünde 1994-1998 yılları arasında Genel Kaptanlık yapan ve kısa bir süre önce vefat eden spor insanı Mehmet Meriç anısına düzenlenecek şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Fas'tan katılan yurt dışı takımların yanı sıra Türkiye'den de 29 takım katılacak.