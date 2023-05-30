30 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein sports 1 kanalında 30 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacak programların listesi. Süper Lig Maç Özetleri, Bein Manşet, Ankaragücü - Galatasaray ve daha fazlası.
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Sanal Direktör
02:30 İstatistik Bankası
03:00 Süper Lig Haftası
03:30 Sivasspor - Konyaspor
04:00 Trabzonspor - V. Karagümrük
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Fta Antalyaspor-m. Başakşehir
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Galatasaray - Dg Sivasspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Alanyaspor - Kasimpaşa
14:45 Fenerbahçe - Antalyaspor
15:15 Ankaragücü - Galatasaray
16:00 A. Demirspor - Beşiktaş
18:00 beIN Süper Lig
20:00 Ankaragücü - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig