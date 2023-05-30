30 Mayıs 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 kanalında 30 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacak programların listesi. Süper Lig Maç Özetleri, Bein Manşet, Ankaragücü - Galatasaray ve daha fazlası.

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Sanal Direktör

02:30 İstatistik Bankası

03:00 Süper Lig Haftası

03:30 Sivasspor - Konyaspor

04:00 Trabzonspor - V. Karagümrük

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Fta Antalyaspor-m. Başakşehir

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Galatasaray - Dg Sivasspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Alanyaspor - Kasimpaşa

14:45 Fenerbahçe - Antalyaspor

15:15 Ankaragücü - Galatasaray

16:00 A. Demirspor - Beşiktaş

18:00 beIN Süper Lig

20:00 Ankaragücü - Galatasaray

22:00 beIN Süper Lig