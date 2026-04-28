3. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) organize edilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Kazakistan, İngiltere, İsviçre, Moldova, Rusya ve Ukrayna'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katılıyor.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği bilgilendirmenin ardından hazırlıklarını tamamlayan ve Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarış öncesinde antrenman turları attı. Daha sonra da yatlar, rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlenen parkurda sınıflarına göre start aldı.

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında yarışan yatlar, ilk gün yarışlarında koy içinde üç yarış gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek yarışlarda 11 teknik yarış yapılacak.

MİYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere, şampiyonanın üçüncüsüne yelkencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nın kendileri için bir yelken yarışından çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten Çelik, "Biz bu organizasyonu, yelken tutkusunun Akdeniz'in eşsiz doğal zenginlikleriyle buluştuğu bir 'Denizcilik Senfonisi' olarak görüyoruz. Bu şampiyona ile sadece rekabeti değil, güneşin hayat verdiği Akdeniz ekosistemini ve bu suların kadim hikayesini hep birlikte kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Şampiyona, 1 Mayıs'ta sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde üç yarış sonunda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Eker40 (Petr Kochnev)

2- Brozex (Sergei Musikhin)

3- Lagertha (İvan İvanov)

ORC-B

1- Jason (Boris Burmentev)

2- Dxarma (Dmitry Gavrilov)

3- Fox-L (Andrei Bratan)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Valentina (Viktor Zakharov)

3- Arnes (Yulia Ramazanova)

ORC-D

1- İvana (Mark Abdrakipov)

2- Agile (Tunca Çalışkan)

3- Blue X (Berkcan Arat)