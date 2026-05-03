CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Finali: VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit Karşı Karşıya
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselirken, Eczacıbaşı Dynavit de Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçti. Final maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de iki Türk takımı arasında oynanacak. Haberde ayrıca Süper Lig, basketbol, bisiklet turu ve golf etkinliklerine de yer verildi.
CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank ve Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki Türk takımını karşı karşıya getirecek olan final maçı saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG
20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor
20.00 Zecorner Kayserispor - ikas Eyüpspor
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Natura Dünyası Gençlerbirliği
BASKETBOL
-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Bld.
15.30 Türk Telekom - Trabzonspor
18.00 Tofaş - Karşıyaka
BİSİKLET TURU
- 61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 105.2 kilometrelik Ankara - Ankara etabı ile sona erecek.
GOLF
- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası sona erecek.