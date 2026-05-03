CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Finali: VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit Karşı Karşıya

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselirken, Eczacıbaşı Dynavit de Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçti. Final maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de iki Türk takımı arasında oynanacak. Haberde ayrıca Süper Lig, basketbol, bisiklet turu ve golf etkinliklerine de yer verildi.

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank ve Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki Türk takımını karşı karşıya getirecek olan final maçı saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor

20.00 Zecorner Kayserispor - ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Natura Dünyası Gençlerbirliği

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Bld.

15.30 Türk Telekom - Trabzonspor

18.00 Tofaş - Karşıyaka

BİSİKLET TURU

- 61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 105.2 kilometrelik Ankara - Ankara etabı ile sona erecek.

GOLF

- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
