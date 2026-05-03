CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk Finali: VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit Karşı Karşıya

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FİNALİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank ve Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki Türk takımını karşı karşıya getirecek olan final maçı saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor

20.00 Zecorner Kayserispor - ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Natura Dünyası Gençlerbirliği

BASKETBOL

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Bld.

15.30 Türk Telekom - Trabzonspor

18.00 Tofaş - Karşıyaka

BİSİKLET TURU

- 61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 105.2 kilometrelik Ankara - Ankara etabı ile sona erecek.

GOLF

- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı