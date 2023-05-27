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27 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

27 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı

Spor Haberleri

27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Karate

01:00 Discovery Golf

01:30 Tenis: Roland Garros

02:30 Bisiklet: İtalya Turu

04:00 Snooker: İngiliz Açık

05:30 Tenis: Roland Garros

07:00 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Tenis: Roland Garros

10:30 The Power Of Sport

11:00 Discovery Golf

11:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:00 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 The Power Of Sport

19:00 Tenis: Roland Garros

19:30 Le Mans 24 For 24

21:00 Tenis: Roland Garros

22:00 Le Mans 24 For 24

22:05 Bisiklet: İtalya Turu

Kaynak: InterSinema.com / Spor

Roland Garros Eurosport Tenis Spor Haberler

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