27 Mayıs 2023 Eurosport Yayın Akışı
Spor Haberleri
27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Karate
01:00 Discovery Golf
01:30 Tenis: Roland Garros
02:30 Bisiklet: İtalya Turu
04:00 Snooker: İngiliz Açık
05:30 Tenis: Roland Garros
07:00 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Tenis: Roland Garros
10:30 The Power Of Sport
11:00 Discovery Golf
11:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:00 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 The Power Of Sport
19:00 Tenis: Roland Garros
19:30 Le Mans 24 For 24
21:00 Tenis: Roland Garros
22:00 Le Mans 24 For 24
22:05 Bisiklet: İtalya Turu