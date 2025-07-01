26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası Muğla'da Başlıyor

26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası Muğla'da Başlıyor
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Köyceğiz Delta Plajı'nda 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolü Türkiye Şampiyonası, etkinliklerin başlangıcı için tekne turu ile başlayacak ve 5 gün sürecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası 1 Temmuz'da başlıyor.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 01-05 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak olan 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolü Türkiye Şampiyonası Köyceğiz Gölü'nde tekne turu ile başlayacak. Ardından teknik toplantı yapılarak, açılış ve geleneksel şampiyona yürüyüşü gerçekleştirilecek. Müsabakalar 5 gün boyunca devam edecek. 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolü Türkiye Şampiyonası 5 Temmuz'da finaller ve ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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