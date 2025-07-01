26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası Muğla'da Başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 26. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası 1 Temmuz'da başlıyor.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 01-05 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak olan 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolü Türkiye Şampiyonası Köyceğiz Gölü'nde tekne turu ile başlayacak. Ardından teknik toplantı yapılarak, açılış ve geleneksel şampiyona yürüyüşü gerçekleştirilecek. Müsabakalar 5 gün boyunca devam edecek. 26. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolü Türkiye Şampiyonası 5 Temmuz'da finaller ve ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA