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24 Erzincanspor, Altayspor'u 3-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı

24 Erzincanspor, Altayspor'u 3-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 Erzincanspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Altayspor'u 3-1 mağlup etti. Erzincanspor'un gollerini Yasin Dülger, Erol Akdağ ve Arif Emre Eren kaydetti. Teknik direktör Gökhan Ünal, ilk maçında galibiyetle döndü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmada 24Erzincanspor konuğu Altayspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

24 Erzincanspor ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Altay'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

24Erzincanspor'un gollerini 21. dakikada Yasin Dülger, 39. dakikada Erol Akdağ ve 47. dakikada Arif Emre Eren kaydederken, Altay'ın tek golü ise 28. dakikada Özgür Özkaya'dan geldi.

24Erzincanspor aldığı 3 puanla puanını 31'e çıkararak ligde 6. sırada yer aldı.

Öte yandan 24 Erzincanspor'da yeniden göreve gelen teknik direktör Gökhan Ünal, ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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