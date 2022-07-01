23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi

Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.

Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.

Lig üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda ligi ilk sırada tamamlayan Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu. Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise ligi birinci bitiren Özyeğin Üniversitesi şampiyon olurken, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkamı Uğur Kılıç verdi.


- Ankara
Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title