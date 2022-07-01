23. Yaşar Sevim Üniversiteler Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.
Köyceğiz'de dört gün süren Plaj Hentbol Şampiyonası'na 7 kadın, 8 erkek takım katıldı.
Lig üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda ligi ilk sırada tamamlayan Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu. Muğla Üniversitesi ikinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü sırayı aldı.Erkeklerde ise ligi birinci bitiren Özyeğin Üniversitesi şampiyon olurken, Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Marmara Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkamı Uğur Kılıç verdi.- Ankara
Demirören Haber Ajansı / Spor