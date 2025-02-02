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23 Elazığ FK ve Karşıyaka 2-2 Berabere Kaldı

23 Elazığ FK ve Karşıyaka 2-2 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23 Elazığ FK, evinde Karşıyaka ile 2-2 berabere kalırken, Elazığ FK'nın golleri Ömer Faruk ve Mustafa Ocak'tan geldi. Karşıyaka'nın golleri ise İshak Kurt ve Ali Sinan'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında 23 Elazığ FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka ile 2-2 berabere kaldı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında 23 Elazığ FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka ile 2-2 berabere kaldı. Doğukent Hıdır Bilek Stadı'nda oynanan maçta 23 Elazığ FK'nın gollerini 45+2. dakikada Ömer Faruk ile 76. dakikada Mustafa Ocak attı. Karşıyaka'nın golleri 47. dakikada İshak Kurt ve 58. dakikada Ali Sinan'ın ayağından geldi. Bu sonuçla 23 Elazığ FK puanını 19'a, Karşıyaka ise 35'e yükseltti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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