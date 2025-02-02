23 Elazığ FK ve Karşıyaka 2-2 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında 23 Elazığ FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka ile 2-2 berabere kaldı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında 23 Elazığ FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka ile 2-2 berabere kaldı. Doğukent Hıdır Bilek Stadı'nda oynanan maçta 23 Elazığ FK'nın gollerini 45+2. dakikada Ömer Faruk ile 76. dakikada Mustafa Ocak attı. Karşıyaka'nın golleri 47. dakikada İshak Kurt ve 58. dakikada Ali Sinan'ın ayağından geldi. Bu sonuçla 23 Elazığ FK puanını 19'a, Karşıyaka ise 35'e yükseltti. - ELAZIĞ