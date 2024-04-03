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23 Elazığ FK, Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 4. Grup 26. hafta maçında 23 Elazığ FK sahasında Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Erhan Kaya, Abdullah Polat, Abdullah Semerci

23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer (Güney dk. 46), Ali Han Aydın, Doğukan Delimehmet (Talha dk. 61), Emirhan Çakır, Arif Emre Eren (Fatih dk. 74), Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Serdar Yıldırım (Muhammed dk. 79), Eren Çinkılınç

Orduspor 1967: Bekir Demircan, Osman Bodur, Güney Gençel (Cemal dk. 77), Recep Gül (Önder dk. 46), Doğancan Aynacı (Halil Can dk. 82), Ahmet Batuhan Akyüz, Fatih Mankır, Taha Balcı (Cevatcan dk. 77), İsmail Kayalı, Gökay Eser (Şükrü dk. 77), Ufuk Özcan

Gol: Ali Han (dk. 90+4 pen.) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: Arif Emre, Hakan, Doğukan (23 Elazığ FK), Güney, Taha, Ahmet Batuhan (Orduspor 1967) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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