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23 Elazığ FK, Muşspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

23 Elazığ FK, Muşspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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23 Elazığ FK, Muşspor FK ile oynayacağı zorlu maça kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlandı. Takım, dayanıklılık, çabukluk ve şut çalışması gerçekleştirdi. Maç öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, stoper Sezer ve teknik sorumlu Ümit Tütünci cezalı durumda.

23 Elazığ FK, Muşspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nesine 3. Lig 1. Grubun 22. haftasında evinde Muşspor FK ile karşı karşıya gelecek olan 23 Elazığ FK'da, zorlu maçın hazırlıkları devam ediyor. Kulüp tesislerinde yapılan günün tek antrenmanında bordo-beyazlılar, dayanıklılık, çabukluk ve şut çalıştı. 23 Elazığ FK'da zorlu maç öncesi sakat futbolcu bulunmazken, stoper Sezer ile teknik sorumlu Ümit Tütünci cezalı durumda. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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