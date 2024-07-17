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23 Elazığ FK'da Başkanlığa Arif Osman Gençtürk seçildi

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Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan 23 Elazığ FK'da Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısı yapıldı. Arif Osman Gençtürk, yapılan oylama sonucu başkanlığa seçildi.

23 Elazığ FK'da Başkanlığa Arif Osman Gençtürk seçildi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan 23 Elazığ FK'da Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısı yapıldı. Kulüp tesislerinde yapılan Genel Kurulun Divan Başkanlığını Samet Erdem divan katipliğini Engin Yılmaz ve Okan Kılıç yaptı. Yapılan oylama sonucu Başkanlığa Arif Osman Gençtürk seçildi. Arif Osman Gençtürk idaresindeki yönetim kurulu, Mahir Sönmez, Habip Kavaklı, Alper Başer, Mustafa Biber, Melih Barut, Sefa Seydan'dan oluştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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