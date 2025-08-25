21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Mısır'a Yenildi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Mısır'a 3-2 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, gruptaki 5. maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki karşılaşmada rakibine 26-24, 22-25, 14- 25, 25-17 ve 18-16 setlerle 3-2 yenildi.

Milli takım, gruptaki 5. maçında yarın TSİ 06.00'da Tayland ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
