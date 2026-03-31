Haberler

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kurası çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti. Eleme turları 2026 ve 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi daha sonra belli olacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 ülke, 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ev sahibi Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in doğrudan katılacağı turnuva, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

