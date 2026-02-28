Haberler

2027 FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 4 maç ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA, 2 Mart tarihinde oynanması planlanan 2027 FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki maçların, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Güvenlik çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, güncellenmiş maç programı daha sonra açıklanacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki maçların ertelendiğini açıkladı.

FIBA'nın açıklamasında, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında C Grubu'nda İran-Suriye, Irak-Ürdün ve D Grubu'nda Lübnan-Hindistan, Katar-Suudi Arabistan maçlarının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olan FIBA'nın söz konusu maçlarda görev alacak takım, yetkili ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmaların, haziran ayı sonundaki üçüncü eleme penceresinin başında aynı salonlarda oynanacağı ve güncellenmiş maç programının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son