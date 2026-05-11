2027 Dünya Güreş Şampiyonası, ABD'de yapılacak

Dünya Güreş Birliği, 2027 Dünya Şampiyonası'nın ABD'nin Las Vegas kentinde 11-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Şampiyona, 12 yıl aradan sonra Las Vegas'ta yapılacak ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ilk kota dağıtımını gerçekleştirecek.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2027 Dünya Şampiyonası'nın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenleneceğini duyurdu.

UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 11-19 Eylül tarihlerinde Thomas ve Mack Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Böylece Las Vegas, 12 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın ilk kotaları dağıtılacak. 18 olimpik sıklette madalya kazanan 72 sporcu, ülkeleri için kota hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
