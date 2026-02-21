Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde bobsled, kayaklı koşu, curling ve buz hokeyi branşlarında madalyalar sahiplerini bulacak. Erkekler 4'lü bobsled ve buz hokeyi finali gibi önemli mücadeleler yapılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde yarın 4 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 16. gününde bobsled, kayaklı koşu, curling ve buz hokeyi branşlarında 4 madalya müsabakası yapılacak.

Erkekler 4'lü bobsled, kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling kadınlar ve buz hokeyi erkekler kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Kış olimpiyatları, TSİ 22.30'da Verona Olimpik Arena'da gerçekleştirilecek kapanış seremonisiyle son bulacak.

Organizasyonda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

12.00 Kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

13.05 Curling kadınlar final maçı: İsviçre-İsveç (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

14.15 Erkekler 4'lü bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

16.10 Buz hokeyi erkekler final maçı: Kanada-ABD (Milano Santagiulia Arena)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
