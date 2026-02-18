2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 13. gününde artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi, kuzey kombine, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Artistik buz pateni kadınlar, serbest stil kayak erkekler aerials, buz hokeyi kadınlar, kuzey kombine takım sprint, dağ kayağı erkekler ve kadınlar sprint ile sürat pateni erkekler bin 500 metre kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Sporcular ayrıca curling branşında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

15.55 Dağ kayağı kadınlar sprint (Stelvio Kayak Merkezi)

16.00 Kuzey kombine takım sprint (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.15 Dağ kayağı erkekler sprint (Stelvio Kayak Merkezi)

17.00 Serbest stil kayak erkekler aerials (Livigno Kar Park)

18.30 Sürat pateni erkekler bin 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.00 Artistik buz pateni kadınlar serbest program (Milano Buz Pateni Arena)

21.10 Buz hokeyi kadınlar finali - ABD-Kanada (Milano Santagiulia Buz Hokeyi Arena)