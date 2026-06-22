Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası: Yeni Zelanda: 1 Mısır: 3

2026 FIFA Dünya Kupası: Yeni Zelanda: 1 Mısır: 3
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası G Grubu 2. haftasında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi. Mısır'ın gollerini Mostafa Ziko, Mohamed Salah ve Trezeguet kaydetti.

2026 Dünya Kupası G Grubu 2. haftasında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu 2. hafta maçında Yeni Zelanda ile Mısır, BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada Tim Payne'nin kullandığı köşe vuruşunda Finn Surman, rahat bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla Yeni Zelanda'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca 2. devreye Okyanusya ekibi 1-0 önde başladı. 58. dakikada Mostafa Ziko'nun golüyle skoru 1-1'e getiren Mısır, Mohamed Salah'ın 67. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Trezeguet'in 82. dakikada skoru belirleyen golü atmasının ardından Kuzey Afrika ekibi maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Mısır, G grubunda 4 puanla liderliğe yükselirken Yeni Zelanda ise 1 puanla 4. sırada yer buldu.

Grubun son maçında Yeni Zelanda, Belçika ile; Mısır ise İran ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...

Hacıosmanoğlu'ndan Akın Gürlek'e çağrı: Böyle bir rezillik...
Evini taşıttırdığı nakliyecilerle video çekti, görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Evini taşıyan nakliyecilerle video çekti, görüntü tartışma yarattı
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Ceset ihbarını alan kurbağa adam suya indi, gözlerine inanamadı
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor

Bizim maçın tek kazananı oldu!

Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksinin kapısını açan polis ekipleri gözlerine inanamadı