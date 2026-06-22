2026 FIFA Dünya Kupası: Yeni Zelanda: 1 Mısır: 3

2026 Dünya Kupası G Grubu 2. haftasında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu 2. hafta maçında Yeni Zelanda ile Mısır, BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada Tim Payne'nin kullandığı köşe vuruşunda Finn Surman, rahat bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla Yeni Zelanda'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca 2. devreye Okyanusya ekibi 1-0 önde başladı. 58. dakikada Mostafa Ziko'nun golüyle skoru 1-1'e getiren Mısır, Mohamed Salah'ın 67. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Trezeguet'in 82. dakikada skoru belirleyen golü atmasının ardından Kuzey Afrika ekibi maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Mısır, G grubunda 4 puanla liderliğe yükselirken Yeni Zelanda ise 1 puanla 4. sırada yer buldu.

Grubun son maçında Yeni Zelanda, Belçika ile; Mısır ise İran ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı