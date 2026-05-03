Haberler

V. Bank CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. Kez Zirvede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde V. Bank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu.

2026 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde V. Bank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)

V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18

Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik derbisine çıktı! İşte sonuç
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Acı haber geldi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu

Tören dehşete dönüştü! Sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada

Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu

17 yıl sonra şampiyon oldular