V. Bank CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. Kez Zirvede

2026 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde V. Bank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)

V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18

Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı