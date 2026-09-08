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2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya

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- Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, kadınlar 200 metre bireysel karışık SM10'da Defne Kurt ve erkekler 100 metre sırtüstü S8'de Turgut Aslan Yaraman, altın madalya elde etti

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 altın madalya kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, finaldeki performansıyla altın madalyanın sahibi olurken bir diğer milli sporcu Esra Yüce, gümüş madalya elde etti.

Defne Kurt ise dün kazandığı altın madalyanın yanına bir yenisini daha ekleyerek kadınlar 200 metre bireysel karışık SM10 kategorisinde 2.27.30'luk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Günün son altın madalyası, erkekler 100 metre sırtüstü S8 kategorisinde 1.04.77'lik derecesiyle Turgut Aslan Yaraman'dan geldi.

12 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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