Haberler

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın Barselona kentinde başlıyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek.

2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 5 Temmuz tarihine kadar sürecek organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Barış Doğu Çelik, Yaren Kalender temsil edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var

Kurtlu tavuk skandalında, ünlü firma suçlamaları reddetti
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi düğmeye basıldı! Başkentte onlarca kişi tutuklandı
Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'daki derede tedirgin eden görüntü! AFAD hemen düğmeye bastı
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu

Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu