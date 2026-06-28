Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak
2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın Barselona kentinde başlıyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek.
2026 Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 5 Temmuz tarihine kadar sürecek organizasyonda 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Barış Doğu Çelik, Yaren Kalender temsil edecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel