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2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor
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Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası, bireysel eleme maçları ile başladı. 25 ülkeden 300 sporcunun katıldığı turnuvada, okçular klasik, makaralı ve yalın yay kategorilerinde mücadele ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası, bireysel eleme maçları ile devam etti.

2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası bireysel eleme maçları ile devam etti. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla 18 Şubat Salı günü başlayan turnuvada bugün bireysel elemeler yapıldı.

Yarın takım ve bireysel eleme atışları ile devam edecek turnuvada klasik ve makaralı yay kategorilerinin yanı sıra barebow (yalın yay) disiplininde büyükler ve 21 yaş altı sporcular mücadele edecek. 2025 yılının ilk büyük okçuluk turnuvası olan şampiyonada, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu Türk sporcular ve milli takım madalya hedefiyle oklarını atmaya devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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