2025 Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kahramanmaraş'ta start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 5 kategoride 27 araç ve 54 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde sporcular, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda bulunan 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

Yarışma direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine, 2025 yılının ilk yarışını düzenlediklerini belirterek, "Yıllardan bu yana şehrimize bu etkinliği getiriyoruz. Şu anda ciddi anlamda araç ve yarışmacı sayısına ulaştık. Sporcularımız etaplarımızı çok seviyor. Her geçen gün otomobil sporlarındaki değerimizi artırıyoruz." dedi.

Yarışa Denizli'den eşiyle katılan pilotlardan Serkan Bayık, "Daha önce Kilis'te düzenlenen offroad yarışlarında birinciliğimiz oldu. Kahramanmaraş parkurunda ilk kez yarışacağız. Rakibimiz yok, kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gözde Bayık ise organizasyonun çok güzel olduğunu dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim ilk ulusal yarışımız. Parkur güzel, zorlayıcı bir durum yok. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın seyirci etabının 4 kez geçilmesiyle tamamlanacak.