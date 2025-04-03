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2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i İzmir'de Başlıyor

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyon takım, Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final'i yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-5 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

Yarı final:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

Final:

5 Nisan Cumartesi:

16.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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