2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor

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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maçlar arasında Fluminense-Chelsea ve Paris Saint-Germain-Real Madrid karşılaşmaları yer alıyor.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kupada yarı final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

22.00 Fluminense (Brezilya)- Chelsea (İngiltere)

Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)- Real Madrid (İspanya)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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