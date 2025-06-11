2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 Milyar Dolar Para Ödülü Dağıtılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda katılan 32 kulübe toplamda 1 milyar dolarlık para ödülü dağıtılacak. Şampiyon kulüp 125 milyon dolar kazanacak. Turnuvada yeni kural değişiklikleri ve ek transfer dönemi de uygulanacak.

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

İlk kez 32 takımla düzenlenecek

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.

Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

Yeni kural uygulanacak

Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.

Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.

Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.

FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.

Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.

Para ödülü dağılımı

Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:

Aşamalar

Kulüp başına

Grup Aşaması (3 maç)

Galibiyet için 2 milyon dolar

Beraberlik için 1 milyon dolar

Son 16

+7,5 milyon dolar

Çeyrek Final

+13,125 milyon dolar

Yarı final

+21 milyon dolar

Finalist

+30 milyon dolar

Şampiyon

+40 milyon dolar

Kulüplere dağıtılacak katılım payları ise şu şekilde:

Kıta

Kulüp başına

Avrupa

12,81 - 38,19 milyon dolar

Güney Amerika

15,21 milyon dolar

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler

9,55 milyon dolar

Asya

9,55 milyon dolar

Afrika

9,55 milyon dolar

Okyanusya

3,58 milyon dolar

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.