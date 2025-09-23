2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası Güney Kore'de Başladı
Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda kadınlar makaralı yay kategorisinde milli sporcu Öznur Cüre Girdi, sıralama atışlarında 703 puanla zirvede yer aldı. Türkiye, 12 sporcuyla organizasyona katıldı.
Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası başladı.
Gwangju kentindeki organizasyonda kadınlar makaralı yay kategorisinde yarışan paralimpik oyunları şampiyonu milli sporcu Öznur Cüre Girdi, sıralama atışlarında 703 puanla zirvede yer aldı.
Türkiye'nin 12 sporcuyla katıldığı şampiyona, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor