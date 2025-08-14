2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadrosu Açıklandı
Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nın kadrosu duyuruldu. Organizasyonda mücadele edecek isimler arasında Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar gibi önemli oyuncular yer alıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor