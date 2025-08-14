2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadrosu Açıklandı

Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nın kadrosu duyuruldu. Organizasyonda mücadele edecek isimler arasında Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alacak oyuncular duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

