2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nın 3. Günü Geride Kaldı

Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam eden 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda 3. gün karşılaşmaları tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde ilk maçta Nilüfer Belediyespor Eker, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

İkinci karşılaşmada Beşiktaş, Almanya temsilcisi SC Potsdam karşısında üstün bir performans sergileyerek 3-0 kazandı. Bu mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da tribünden izledi.

Günün son maçında ise Zeren Spor, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'i 3-1 mağlup etti.

Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanan turnuva, 27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla sürecek.