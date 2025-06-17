2025-2026 Sezonu TFF 2'nci Lig Grupları Kura Çekimi Yapıldı

2025-2026 Sezonu TFF 2'nci Lig Grupları Kura Çekimi Yapıldı
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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 2025-2026 sezonunun TFF 2'nci Lig grupları belirlendi. TFF yetkilileri ve kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende, yeni sezon için iyi dilekler iletildi.

2025-2026 Sezonu TFF 2'nci Lig Grupları Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda organize edilen törende TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, 2'nci Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat, 2'nci Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri ile basın mensupları yer aldı. Kulüp başkanları ile yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.

MURAT ŞAHİN: YENİ SEZONUN TÜM KULÜPLERİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Kura çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, yaklaşan yeni sezonla ilgili temennilerini dile getirerek, "Sayın başkanlarım, değerli yönetim kurulu üyelerim, kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer misafirler; 2025-2026 Sezonu TFF 2'nci Lig Grupları Kura Çekimi'ni gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle, geçen sene zorlu geçen 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkan kulüplerimizi canı gönülden kutluyorum. Kura çekiminin fair-play ruhuyla gerçekleşmesini; yeni sezonun ise sağlık, başarı ve dostluk içinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Kura çekimi tüm camialarımıza hayırlı olsun. Saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in açılış konuşması ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun teknik bilgilendirmesinin ardından yapılan kura çekimiyle 2'nci Lig grupları belli oldu. Tören, grupların belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

2'nci Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan Beyaz Grup'ta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan Kırmızı Grup'ta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. 2'nci Lig'de 19 takımlı Beyaz Grup'ta 13, 23, 30, 32 ve 35'inci hafta müsabakaları, 18 takımlı Kırmızı Grup'ta 21 ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. 2'nci Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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