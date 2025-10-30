Haberler

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları Manisa'da Başladı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen okul sporları müsabakaları, judo branşıyla Manisa'da başladı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı. Bu sezon 63 farklı branşta okul sporları yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları, Manisa'da judo branşıyla başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okul Sporları İl Birinciliği judo müsabakaları, genç kızlar ve erkekler kategorilerinde kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisine Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı. Açılışın ardından sporcular, il birinciliği unvanı için tatamide ter döktü.

Bu sezon Manisa genelinde 63 farklı branşta okul sporları müsabakaları yapılacak. İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, iller arası grup, yarı final ve final etaplarında Manisa'yı temsil edecek. Müsabakalar; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde, merkez ve tüm ilçelerdeki okulların katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Bu sene hedefimiz büyük"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni okul sporları sezonunun sadece bir yarış değil, aynı zamanda geleceğin yıldız sporcularının yetiştiği bir başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, "Okul sporları, spor kültürünü yaygınlaştırmanın en güçlü adımı. Bu sezon hedefimiz büyük. 55 bin öğrencimizi sporun içinde görmek istiyoruz. Her branşta potansiyel şampiyonlarımızı keşfetmek, onları doğru yönlendirmek ve Türkiye'ye yeni başarı hikayeleri kazandırmak için sahadayız. Spor; disiplin, mücadele, dayanışma ve özgüven demektir. Biz, Manisa'yı bu değerlerle büyütüyoruz. Tatamide, sahada, parkurda, kortta ter döken tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu heyecan dolu sezonda başarı, azim ve spor ruhu her zaman yanımızda olacak." dedi. - MANİSA

