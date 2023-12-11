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2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Hangzhou'da Başlıyor

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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi ikincisi Eczacıbaşı Dynavit'in de katılımıyla başlıyor. Türkiye, bu organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapacak ve kadınlar kategorisinde birçok başarı elde etmiştir.

Çin'in ev sahipliğinde 13-17 Aralık 2023 tarihlerinde Hangzhou kentinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başlıyor.

Dev organizasyonda Şampiyonlar Ligi ikincisi Eczacıbaşı Dynavit da boy gösterecek. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'nda Brezilya'dan Gerdau Minas ve Çin'den Tianjin Bohai Bank ile mücadele edecek.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. (A1-B2, B1-A2)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın maç programı ise şu şekilde:

13 Aralık Çarşamba

09.00 V.Bank - Sport Center 1

14 Aralık Perşembe

14.30 Eczacıbaşı Dynavit - Gerdau Minas

15 Aralık Cuma

09.00 V.Bank - Dentil Praia Clube

15 Aralık Cuma

14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit

16 Aralık Cumartesi

09.00 Yarı Final 1. Maçı

16 Aralık Cumartesi

14.30 Yarı Final 2. Maçı

17 Aralık Pazar

09.00 Üçüncülük Maçı

17 Aralık Pazar

14.30 Final Maçı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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