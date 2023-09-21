2023 Çin Denizkızı Açık Şampiyonası Atlantis İstasyonu'nda Başladı

2023 Çin Denizkızı Açık Şampiyonası Atlantis İstasyonu, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya şehrinde başladı. Şampiyonaya 60'ı aşkın sporcu katıldı ve farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Denizkızı sporunun geleceği için önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

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1. Sporcuların çeşitli görüntüleri

2. Atlantis Sanya'dan çeşitli görüntüler

6. Sporcuların çeşitli görüntüleri

2023 Çin Denizkızı Açık Şampiyonası Atlantis İstasyonu, Salı günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya şehrinde başladı. Şampiyonaya Çin, ABD, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerden 60'ı aşkın sporcu katıldı.

Şehrin simge otellerinden Atlantis Sanya'da düzenlenen iki günlük etkinlikte tek erkekler, tek kadınlar, dört kişilik takımlar ve denizkızı performansı kategorileri yer aldı.

Çin'in denizkızı müsabakası sporu, yıllar süren gelişim sürecinin ardından denizkızı sporları dünyasındaki bir boşluğu doldurarak bir dizi kapsamlı yarışma standardı, kılavuzlar ve mekan kriterleri oluşturdu.

"Çinli denizkızlarının hepsinin performansı olağanüstüydü. Çok şaşırdım ve çok şey öğrendim."

"Açıkçası bu, şimdiye kadar katıldığım en iyi müsabaka. Yapılan tüm hazırlıklar gerçekten çok detaylı düşünülmüştü. Standartlar çok netti. Etkinliğin denizkızı sektörü için gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum, çünkü bu oldukça niş bir alan."

"Bence bu etkinlik denizkızı topluluğunun geleceğini oluşturmalı çünkü bu sporu herkesin takip edebileceği bir standarda yükseltiyor. Bu sayede denizkızı sporunu evrensel kabul gören bir alan haline getirebiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanya'dan bildiriyor. (XHTV)