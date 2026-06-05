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20. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 2-3 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek

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TBF tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, 2-3 Temmuz'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. FIBA, WABC ve TÜBAD işbirliğiyle düzenlenen seminere basketbolun önemli isimleri katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 20'ncisi, 2-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilecek seminer, TBF koordinatörlüğünde Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği (TÜBAD) işbirliğiyle düzenlenecek.

FIBA onaylı seminerde bu yıl yine basketbolun değerli isimleri antrenörlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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