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Türkiye'den Taranto'da 4 Madalya

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- Yüzmede Berke Saka gümüş, Polat Uzer Turnalı bronz madalyanın sahibi oldu Boccede Mine Türker gümüş, Abdullah Kaplan bronz madalya elde etti

20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) beşinci gününde Türkiye, yüzmede 1 gümüş ve 1 bronz, boccede de birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonda yüzmede ve boccede madalyalar dağıtıldı.

Erkekler 200 metre karışık finalinde yarışan Berke Saka 1.58.66'lık derecesiyle gümüş madalya alırken Polat Uzer Turnalı 200 metre kelebek disiplininde 1.57.54'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Boccede kadınlar volo basamak finalinde ise Mine Türker, Fransız Marie Groleaz'a 29-27 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Erkekler raffa üçüncülük maçında mücadele eden Abdullah Kaplan, Fransa'dan Aurelien Corbihan'ı 7-6 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
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