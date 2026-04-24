2. Lig'de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak

Nesine 2. Lig'de normal sezon müsabakaları yarın tamamlanacak.

İki grupta 37 takımın mücadele ettiği ligde Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup'ta Bursaspor'un ardından 2 ekip daha play-off'tan 1. Lig'e yükselecek.

19 takımlı Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise Yeni Malatyaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşti.

Ligde normal sezon maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Play-off'ta ilk maçlar 30 Nisan Perşembe, ikinci müsabakalar ise 4 Mayıs Pazartesi, finaller ise Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Cumartesi, Beyaz Grup'ta 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Beyaz Grup

Batman Petrolspor'un 1. Lig vizesi aldığı Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Adana 01 FK ve Seza Çimento Elazığspor play-off'u garantiledi.

Play-off'ta yer alacak son takım 62 puanlı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor veya 60 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nden biri olacak. Şanlıurfaspor'un Sincan Belediyesi Ankaraspor'u konuk edeceği son haftada MKE Ankaragücü de İskenderunspor'u ağırlayacak.

Grupta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor lige veda etti.

Kırmızı Grup

Son hafta öncesinde Bursaspor'un 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Mardin 1969, Aliağa Futbol ve Muşspor play-off oynayacak. Play-off oynayacak son ekip ise 64 puanlı AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor veya 63 puanlı ISBAŞ Isparta 32'den biri olacak.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Somaspor'a, Isparta 32 de Arkent Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak.

Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.