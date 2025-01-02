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2 hakem Süper Lig'den düştü

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TFF'nin 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesine göre, Süper Lig hakemleri arasında bulunan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu hakem listelerinde yer almadı. Bunun yanı sıra, Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz ve Melih Kurt, üst klasman hakem listesine dahil edildi.

Futbolda 2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi belli oldu. Sezon başında Süper Lig hakemleri arasında bulunan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu hakem listelerinde yer almadı.

Açıklanan listeye göre Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz ve Melih Kurt, üst klasman hakem listesine dahil edilen isimler oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MHK tarafından belirlenen üst klasman hakem ve video yardımcı hakem listeleri şöyle:

Üst klasman hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Olcar, Burak Pakkan, Gürcan Hasova, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mustafa Kürşad Filiz, Ozan Ergün, Süleyman Bahadır, Volkan Bayarslan, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Fatih Tokail, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Yasin Kol, Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz, Melih Kurt.

Video Yardımcı Hakem: Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu.

Öte yandan üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem ve gözlemciler de belli oldu.

2 hakem Süper Lig'den düştü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısadece kadir:

Turgut Domanın Gs sivas maçındaki hatasını fener maçında yapsaydı maç bitiminde düdük astırırlardı. 1 ay oldu hala cezayla ilgili bir açıklama yapamadılar. çünkü taraflısınız tff.

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Haber YorumlarıSelim K:

Mafya gibi adam bu nasıl federasyon başkanı

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Volkan Bayarslan ve Halil Umut Meler'in üst klasman hakem sayıldığı bir ülkede hiçkimse federasyonun ahlaki yönetildiğinden bahsedemez. Malesef İ.Hacıosmanoğlu yönetimi yeni bir M.Büyükekşi olma yolunda ilerlemektedir.

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Haber YorumlarıAykut Gülbaş:

Yasin kol eyyamcının kralı üst klasman da ne işi var

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