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2. Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları Basın Toplantısı Düzenlendi

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Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları öncesi basın toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Milli Takımı'nın 33 ülkeden, 786 down sendromlu sporcunun katılacağı organizasyonda, 86 sporcu ve 50 antrenör yer alacak.

Antalya'nın 19-26 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2. Dünya Down Sendromlular Spor Oyunları (Trisome Oyunları) öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın ile asbaşkanları Osman Akdemir ve Ensar Kurt'un yanı sıra sporcular Arda Fatih Onat, Eren Yılmaz, Dilara Çevik, Talha Ahmet Erdem, Ada Zehra Anlatıcı ve Sümeyye Uruk da katıldı.

Birol Aydın, çok önemli bir şampiyonanın duyurulması için bir araya geldiklerini belirterek, "Her özel çocuğun yapabileceği bir spor var' sloganıyla yıllardır bu çocuklara spor yaptırıyoruz. Bugünse 8 dalda spor yapan çocuklarımız, Türkiye'nin 81 ilinden seçilerek milli takıma girdi. Evlere kapatılan, yok sayılan çocukların imkan verildiği takdirde neler başarabildiğini ve sporla engelleri aşabildiğini, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da tüm dünyaya haykıracağız." dedi.

Türkiye Milli Takımı'nın 33 ülkeden, 786 down sendromlu sporcunun katılacağı organizasyonda, 86 sporcu ve 50 antrenörle yer alacağı bilgisini veren Aydın, "Tüm antrenör arkadaşlarım, gönüllülük esasına göre bu çocukları yetiştirip kimisini judocu, kimisini masa tenisçi, kimisini atlet yapması sayesinde bu milli takım oluştu. Çok iddialı hazırlandık. Türk milletini çok iyi temsil edecek bu kardeşlerimiz. İnşallah Antalya'da en fazla madalya alarak Türk bayrağını göklere çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, down sendromlu bireylerin dünyanın en mutlu, en günahsız insanları olduğunu vurgulayarak, "Down sendromlular yapıları gereği hangi ülkeden, milletten, dinden olursa olsun onların bir kardeşliği var. Dünya kardeşi olan bu çocukları aslında bir araya getireceğiz. Onları Antalya'da hep beraber misafir edeceğiz." diye konuştu.

Programın devamında söz verilen özel sporcular ise oyunlara çok iyi hazırlandıklarını, şampiyonayı madalyalar ve rekorlarla tamamlamak istediklerini söyledi.

Sporcular, antrenörler ve TÖSSFED yetkilileri, basın toplantısının ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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