2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, derbi için Rams Park'a yola çıktı

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FENERBAHÇELİ taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi maç için Rams Park'a doğru hareket etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde toplandı. Güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, 31 otobüsle saat 17.30 itibarıyla Rams Park'a doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı