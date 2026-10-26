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2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, derbi için Rams Park'a yola çıktı

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2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, derbi için Rams Park'a yola çıktı Haber Videosunu İzle
2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, derbi için Rams Park'a yola çıktı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Derbi öncesi Chobani Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar, güvenlik kontrollerinin ardından 31 otobüsle saat 17.30 itibarıyla Rams Park'a doğru yola çıktı.

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak derbi maç için Rams Park'a doğru hareket etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde toplandı. Güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftar, 31 otobüsle saat 17.30 itibarıyla Rams Park'a doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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