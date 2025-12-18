2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 3-2'lik skorla kazandı.

10 DAKİKADA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Bodrum FK'nin golleri 18. dakikada Adem Metin Türk ve 51. dakikada Ali Habeşoğlu'ndan geldi. Gençlerbirliği, 10 dakika içerisinde tarihi bir dönüşe imza atarak 3 gol birden buldu. Başkent ekibinin golleri 59. dakikada M'Baye Niang, 67. dakikada Samed Onur ve 69. dakikada yeniden M'Baye Niang ile geldi.

KUPAYA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Amed SK'yi ağırlayacak.