1984 Salihlispor'da İbrahim Sarı Teknik Direktör

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi 1984 Salihlispor, teknik direktörlük görevine İbrahim Sarı'yı getirdi. Sarı, kulüp başkanı Emre Okta'nın da yer aldığı törende resmi sözleşmeye imza attı. Hedeflerinin üst liglere çıkmak olduğunu belirten Sarı, kulüp başkanı Okta ise birlik ve beraberlik içinde profesyonel lige taşıyacaklarını söyledi.

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi 1984 Salihlispor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Sarı getirildi.

Salihli'yi Süper Amatör Küme'de, Salihli Belediyespor, Kocaçeşmespor, Kapancıspor ile birlikte temsil edecek olan 1984 Salihlispor, takımı İbrahim Sarı'ya emanet etti. Sarı, Kulüp Başkanı Emre Okta'nın da yer aldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Hedefi olan bir kulübe geldiğini anlatan Sarı, 1984 Salihlispor'u üst liglere taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Emre Okta ise, "Teknik Direktörümüz İbrahim Sarı öncülüğünde, birlik ve beraberlik içerisinde 1984 Salihlispor'u profesyonel lige taşıyacağız" dedi. - MANİSA