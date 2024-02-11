Üye Girişi
Haberler

1984 Muşspor, Bergama Sportif Faaliyetleri'ni 3-0 mağlup etti

Güncelleme:

TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bergama Sportif Faaliyetleri'ni 3-0 mağlup etti. Maçta İlker Avşar, Furkan Gedik ve Efe Karaoğlu'nun attığı gollerle 1984 Muşspor galip geldi.

TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bergama Sportif Faaliyetleri 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Alper Oran, Abdullah Melih Karaduman, Uğur Çakmak

1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan (Ömer Çetinbaş dk. 63), İlker Avşar (Bertuğ Başdemir dk. 62), Ahmet Abdullah Çakmak (Ozan Papaker dk. 63), Mervan Yusuf Yiğit (Mehmet Ersavaş dk. 74) Ebu Sıddık Çelik, Furkan Gedik (Ayetullah Korkmazer dk. 89), Osman Kocaağa, Kadir Yazıcı

Bergama Sportif Faaliyetler: Doğukan Özçimen, Ali Fırat Okur (Kağan Topçu dk. 46), Ferhat Çulcuoğlu (Güven Güneri dk. 56), Burak Göksel (Ferhat Öztaşdelen dk. 56), İbrahim Şirin (Berkant Alpşanlı dk. 75), Erhan Şentürk, Yakup Anıl Karadağ, Arda Okumuş, Mert Çakar, Fuat Duran, Berkay Aykurt (Yusuf Can Abay dk. 26)

Sarı kartlar: Mahsun Çapkan (dk. 44) (1984 Muşspor) Ali Fırat Okur (dk. 46), İbrahim Şirin (dk. 75) (Bergama Sportif Faaliyetler)

Goller: İlker Avşar (dk. 11), Furkan Gedik (dk. 25), Efe Karaoğlu (dk. 86 Pen.) (1984 Muşspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Muş Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title