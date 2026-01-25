TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 3 Giresunspor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Bulancak İlçe
Hakemler: Giray Şaylan, Harun Dayan, Refik Erim, Yunus Aytekin Atanek
1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk (Talha dk. 88), Mertkan, Yunus Emre, Görkem, Arda (Yakup dk. 73), Hüseyin Can, Ahmet Can (Soner dk. 61), İsmail, Gökay, Abdullah
Giresunspor: Göktan, Şahin, Talha (Mehmet dk. 59), Muhammet (Cengizhan dk. 73), Mustafa Kuzey, Orçun Kaan, Emirhan, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Emre dk. 46), Arda (Yiğit dk. 90), Furkan Arda (Alperen dk. 46)
Goller: Mertkan Cengiz (dk. 20), Yunus Emre Yalçın (dk. 85), İsmail Kayalı (dk. 90) (1926 Bulancakspor), Yunus Emre Yalçın (dk. 90+3 kk.) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Ataberk Gök, Abdullah Yıldızer, Hüseyin Can Şavur (1926 Bulancakspor), Mustafa Kuzey Kaşık (Giresunspor) - GİRESUN